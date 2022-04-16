ВСУ уже освободили 918 населенных пунктов, разного масштаба, но одинаково значимых для Украины, – Зеленский

Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов уже 918 населенных пунктов. В этих городах, поселках и селах проводится разминирование и возобновляются поставки электричества, воды и газа.

О восстановлении нормальной жизни в некоторых областях и районах рассказал президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что все населенные пункты одинаково значимы для Украины.

"Возобновляем работу полиции, почты, структур государственной и местной власти. На территории 338 освобожденных населенных пунктов начата работа гуманитарных штабов. Возобновляем оказание регулярной и экстренной медицинской помощи, работу образовательных структур – там, где это действительно возможно. Ведь в общем к этому дню российские войска разрушили или повредили уже 1018 образовательных учреждений по всей нашей стране", – рассказал президент.

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Зеленский отметил, что также началось восстановление дорог и железнодорожного сообщения. Уже с 16 апреля между Черниговом и Нежином вновь будут курсировать поезда. Также поезда уже передвигаются между городами Сумской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ блестяще выполняют свои задачи для ускорения наступления мира. Они успешно останавливают атаки российских сил и одновременно совершают успешные контрнаступления.