ВСУ устроили 'горячий прием' российским оккупантам: обломки техники разлетелись по полю. Фото и видео

Украинские защитники продолжают уничтожать вооружение и средства передвижения российских оккупантов. Благодаря точным ударам наших воинов вражеские танки и БМП разлетаются на обломки.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины. В официальном Telegram-канале опубликованы эффектные кадры с ликвидации техники "второй армии мира" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость к книге).

Отмечается, что украинские воины "охотились" на несколько единиц боевой техники оккупантов: танки, бронированную машину пехоты (БМП) и МТ-ЛБ – плавучий бронетранспортер.

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Всю эту технику вместе с военными путинской армии уничтожили бойцы отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, продолжающие "горячо" встречать ВС РФ.

"Танки, БМП и МТ-ЛБ российских оккупантов живописно разлетелись по украинскому полю. А заблудившиеся русские души нашли пристанище в аду. Вместе к победе!" – говорится в сообщении.

Напомним, что за сутки 9 апреля защитники Украины отбили несколько вражеских атак на востоке и ликвидировали около 80 военных армии РФ. Кроме того, они уничтожили самолет, вертолет, БПЛА, танки, БТРы, БМП и автомобильную технику захватчиков. Также наши воины захватили танк окупантов и теперь используют его против них самих.

Всего на 46-й день войны против украинских сил обороны ВС РФ потеряли уже более 19 300 солдат и офицеров, свыше 1,9 тыс. бронемашин, 722 танка и 289 самолетов с вертолетами.

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