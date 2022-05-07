ВСУ уничтожили ЗРК 'Тор', который оккупанты готовили для переброски на остров Змеиный

Вооруженные силы уничтожили на юге нашего государства зенитно-ракетный комплекс "ТОР" российской армии. Оккупанты планировали применить его против защитников острова Змеиный.

Об этом сообщили в Facebook-странице Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South". Это произошло в пятницу, 6 мая.

Кроме того, защитники южных рубежей уничтожили и другую вражескую технику. Это реактивная система залпового огня "Град", самоходные гаубицы и вражеский беспилотник "Орлан-10". Воины также ликвидировали два десятка солдат путинской армии.

Отметим, что в ОК "Юг" ранее рассказали, что ЗРК "ТОР" был уничтожен с помощью Bayraktar. Так защитники Украины поздравили самих себя и украинский народ с Днем пехоты ВСУ.

Видео дня

Напомним, что именно с острова Змеиный украинские пограничники и морпехи указали направление движения российскому военному кораблю – крейсеру "Москва", который впоследствии достиг пункта назначения.

Ранее стало известно, что возле Змеиного ВСУ уничтожили два вражеских российских катера. Рашистов отправили в направлении российского корабля на рассвете 2 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая защитники юга Украины нанесли удары по вражеским позициям на острове Змеиный. В результате атаки российские оккупанты потеряли несколько единиц своей техники.