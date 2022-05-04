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ВСУ уничтожили вражескую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Видео

Виталий Семченко
Война в Украине 2022
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ВСУ уничтожили вражескую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Видео

Украинские воины атаковали российскую колонну снабжения с большим количеством боеприпасов. Это произошло 3 мая в селе Веселое Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Доник. Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую оккупанты считали своим тылом.

Помимо боеприпасов колонна обеспечения перевозила горючее – оно предназначалось подразделениям, ведущим наступление в направлении Славянска. Бензовозы россиян также уничтожены.

Место уничтожения россиян
Видео дня

Отметим, за время полномасштабной войны Россия потеряла 24 500 своих солдат, 1077 танков и 194 самолета. Вот общие потери противника с 24.02 по 4.05:

  • личного состава – более 24 500 человек;

  • боевых бронированных машин (ББМ) – 2610 единиц;

  • артиллерийских систем – 491;

  • автомобильной техники – 1867;

  • танков – 1077;

  • артиллерийских систем – 305;

  • вертолетов – 155;

  • цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 75;

  • беспилотных аппаратов – 303;

  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 163;

  • кораблей и катеров – 10;

  • средств ПВО – 81;

  • крылатых ракет – 87;

  • самолетов – 194.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая оккупанты устроили массированные атаки всех регионов Украины. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, которые повредили объекты инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.