ВСУ уничтожили вражескую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Видео
Украинские воины атаковали российскую колонну снабжения с большим количеством боеприпасов. Это произошло 3 мая в селе Веселое Харьковской области.
Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Доник. Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую оккупанты считали своим тылом.
Помимо боеприпасов колонна обеспечения перевозила горючее – оно предназначалось подразделениям, ведущим наступление в направлении Славянска. Бензовозы россиян также уничтожены.
Отметим, за время полномасштабной войны Россия потеряла 24 500 своих солдат, 1077 танков и 194 самолета. Вот общие потери противника с 24.02 по 4.05:
личного состава – более 24 500 человек;
боевых бронированных машин (ББМ) – 2610 единиц;
артиллерийских систем – 491;
автомобильной техники – 1867;
танков – 1077;
артиллерийских систем – 305;
вертолетов – 155;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 75;
беспилотных аппаратов – 303;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 163;
кораблей и катеров – 10;
средств ПВО – 81;
крылатых ракет – 87;
самолетов – 194.
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая оккупанты устроили массированные атаки всех регионов Украины. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, которые повредили объекты инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.