ВСУ уничтожили вражескую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Видео

Украинские воины атаковали российскую колонну снабжения с большим количеством боеприпасов. Это произошло 3 мая в селе Веселое Харьковской области.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Роман Доник. Уничтожение врага произошло в 20 км от Изюма на территории, которую оккупанты считали своим тылом.

Помимо боеприпасов колонна обеспечения перевозила горючее – оно предназначалось подразделениям, ведущим наступление в направлении Славянска. Бензовозы россиян также уничтожены.

Видео дня

Отметим, за время полномасштабной войны Россия потеряла 24 500 своих солдат, 1077 танков и 194 самолета. Вот общие потери противника с 24.02 по 4.05:

личного состава – более 24 500 человек;

боевых бронированных машин (ББМ) – 2610 единиц;

артиллерийских систем – 491;

автомобильной техники – 1867;

танков – 1077;

артиллерийских систем – 305;

вертолетов – 155;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ГСМ) – 75;

беспилотных аппаратов – 303;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 163;

кораблей и катеров – 10;

средств ПВО – 81;

крылатых ракет – 87;

самолетов – 194.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 мая оккупанты устроили массированные атаки всех регионов Украины. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, которые повредили объекты инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.