ВСУ уничтожили вражеский истребитель-бомбардировщик СУ-34, который пытался атаковать Николаев

В Одесской области военнослужащие зенитно-ракетного подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили вражеский СУ-34. Самолет российских оккупантов пытался атаковать Николаев.

Всего за минувшую ночь на юге Украины ликвидировано по меньшей мере 70 российских оккупантов и 7 единиц техники противника. Об этом рассказали в Оперативном командовании "Юг".

В Одесской области, где российские оккупанты пытаются улучшить свои позиции на Николаевском направлении, украинские воины громят путинских захватчиков, уничтожают ресурсы противника и медленно вытесняют врага с занимаемых позиций.

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"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбит российский истребитель-бомбардировщик СУ-34, пытавшийся атаковать Николаев. Общие потери врага только за эту ночь составили 70 орков и 7 единиц техники", - сообщили в ОК "Юг".

Там также констатировали, что в оккупированных районах Херсонской области российские войска обустраивают ремонтные мастерские для техники и развернули полевые госпитали.

Враг на юге не прекращает артиллерийские и ракетные удары по гражданской инфраструктуре, жилым кварталам и позициям ВСУ.

Пытаются оккупанты развертывать и информационную войну. Пропагандисты придумывают и распространяют вранье про вымышленные победы оккупационных войск и множат фейки о том, как "притесняют" украинские власти права и свободы жителей украинского юга. Активизируется также агитация за создание очередных квазиреспублик.

На Черном море ситуация остается неизменной. Корабли и катера оккупантов блокируют проходы для судов. Высокой остается вероятность ракетных ударов с моря и попытки высадки десанта на побережье.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия потеряла в войне против Украины 19,3 тыс. солдат: уничтожено 722 танка и 152 самолета. Такие ориентировочные потери, по оценкам Генштаба, фиксируются с 24 февраля до утра 10 апреля.