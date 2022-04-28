ВСУ уничтожили вражеские танки, бронированные машины десанта и минометные расчеты. Видео

Бойцы 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка за период Пасхальных праздников уничтожили много техники и живой силы противника. Речь идет о тяжелой артиллерии и дорогостоящих автомобилях.

Этой информацией подразделение поделилось на своей Facebook-странице. В сообщении саркастически подмечено, что на врага взошел "благодатный огонь".

Так украинским военным удалось ликвидировать 2 российских танка, 2 бронированные машины десанта, 3 минометных расчета, 2 артиллерийские установки. Вместе с тем ВСУ уничтожило около 20 оккупантов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в перехваченном разговоре российский военный пожаловался на большие потери армии РФ и признался, что не верит высшему руководству.