ВСУ уничтожили "Урал" врага с боеприпасами. Видео

Украинские защитники нанесли очередные потери российским оккупационным войскам. На этот раз уничтожена машина "Урал" вместе с боеприпасами.

Видео удара по вражеской технике опубликовали в Facebook 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады. Военные подчеркнули, что продолжают выполнять боевые задания.

Напомним: также бойцы ВСУ точными выстрелами уничтожили вражескую технику и блиндаж. Группировка противника скрывалась в лесной полосе. Точное место происшествия не раскрывается. Однако на записи виден высокий профессионализм украинских военных, проведших операцию.

Видео дня

Также бойцы Вооруженных сил показали, как идет ликвидация российской техники на территории Украины. Они практически одновременно уничтожили две цели противника и сняли это на видео. В танки оккупантов попали с ПТРК "Корсар".

Между тем, в Минобороны РФ отчитались о триумфах "освободителей" на фоне кадров уничтожения российской боевой техники. Представитель оборонного ведомства государства-агрессора по-прежнему рапортует, что у них "потерь нет", а оператор в это время явно перепутал картинку.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения РФ в Украину было ликвидировано уже около 24 900 оккупантов. Также вражеская армия продолжает терять военную технику в больших объемах.