ВСУ уничтожили полсотни единиц техники РФ: показательное фото

Украинские воины уничтожили около 50 единиц разной техники российских оккупационных войск. При этом сделать это они смогли в одном месте.

Секрет – в пылком желании очистить родную землю от врага, говорят воины. Впечатляющее фото-подтверждение показали в Оперативно-тактической группировке "Восход".

"Как превратить почти полсотни единиц разнообразной техники российских фашистов в металлолом?"

Проверенный рецепт имеют украинские воины! Все просто: берем профессионализм, умножаем на пылкое желание уничтожать оккупантов – и никакой магии. На выходе - авада кедавра, свинособаки", - написали в ОТУ "Восход".

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в России сняли на видео десятки могил ликвидированных в Украине бойцов ВДВ. При этом Минобороны фашистской федерации продолжает рассказывать, что "потерь нет".

В Генштабе ВСУ говорят, что по состоянию на утро 6 апреля у России больше нет 18,6 тыс. человек, а также 684 танков и 1861 ББМ.