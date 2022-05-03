ВСУ уничтожили подразделение оккупантов: среди личных вещей нашли билет Уфа – Чебаркуль. Фото

Воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали очередное подразделение российских оккупантов. От захватчиков остались только их вещи.

Об этом сообщается на официальной странице бригады в Facebook. Там же николаевские десантники показали свою работу на фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимках – уничтоженная вражеская техника, в которой разбросаны военные и личные вещи солдат путинской армии. Отдельно защитники сфотографировали форму, каски, документы и шевроны оккупантов с характерной символикой.

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Также среди личных вещей ликвидированных россиян был электронный проездной документ рейсом Уфа – Чебаркуль.

"И это был билет в один конец!" – подчеркнули военные.

Они добавили, что ныне подразделения 79-й ОДШБр Николаева вместе с другими воинскими частями Десантно-штурмовых войск ВСУ продолжают уничтожать силы российских захватчиков по всем основным направлениям.

Ранее одно из подразделений 79-й ОДШБр уничтожило несколько единиц техники РФ вместе с личным составом. Результаты того, как десантники "зажарили" врага, показали на видео.

Напомним, что с начала войны украинские защитники ликвидировали уже более 24,2 тыс. российских военных, причем 400 из них – только за последние сутки. Известно, что 122 оккупантов были убиты на юге, где враг попал под минометный огонь ВСУ.

Также наши воины уничтожили тысячи единиц вражеской техники. Одних только беспилотников – на $2 млн за последние несколько суток.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники ликвидировали командира роты глубинной разведки армии РФ Вадима Мункуева, воевавшего в составе 36-й отдельной мотострелковой бригады. Оккупант преодолел более 7 тыс. км из села Борзя Забайкальского края, чтобы найти смерть в Украине.