ВСУ уничтожили на Донбассе десятки оккупантов, 5 вражеских БМП и минометный расчет

Российские оккупанты 20 апреля продолжали атаковать позиции защитников Украины на восточном направлении. В итоге было ликвидировано еще 36 вражеских солдат.

Об этом сказано в сводке оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook. Войска РФ продолжали наносить ракетные и авиационные удары, а также использовали тяжелую артиллерию.

ВСУ также уничтожили пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера, единицу автомобильной техники, один зенитно-ракетный комплекс и один минометный расчет.

Отметим, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях начались бои по всех линиях фронта. Но большое наступление российских оккупантов на Донбассе еще не началось. Вражеская армия продолжает перебрасывать резервы.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины ликвидировали почти 21 тысячу российских оккупантов. Также враги продолжают терять боевую технику в крупных объемах.