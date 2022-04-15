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ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов: в Генштабе показали видео

Надежда Данищук
Война в Украине 2022
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20,9 т.
ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов: в Генштабе показали видео

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную колонну военной техники врага. Украинские защитники превратили грузовики, БТРы и танки российских фашистов в кучу металлолома.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео, на котором показана уничтоженная российская техника. В штабе отметили, что сделали это специально для зазомбированных россиян, которым их пропаганда лжет, что у РФ нет потерь на фронте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы, с начала широкомасштабной войны, публикуем множество фото и видео уничтоженной российской техники. Но люди-"Zю" из России все равно утверждают, что это сожженная украинская техника.

Видео дня

Еще одно неопровержимое доказательство "русскости" уничтоженных колонн", – прокомментировали видео в штабе.

На кадрах специально показаны надписи на номерах уничтоженных боевых машин, четко указывающих, что это техника российская.

На кадрах специально показаны надписи на номерах уничтоженных боевых машин

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донецком направлении бойцы ВСУ отразили вражескую атаку. В результате боя было захвачено 16 БПМ и 5 БТР-82А. В настоящее время часть этой техники уже отправилась в горячие точки, другая – на ремонт.

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Война в Украине 2022