ВСУ уничтожили колонну техники оккупантов: в Генштабе показали видео

Вооруженные силы Украины уничтожили очередную колонну военной техники врага. Украинские защитники превратили грузовики, БТРы и танки российских фашистов в кучу металлолома.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал видео, на котором показана уничтоженная российская техника. В штабе отметили, что сделали это специально для зазомбированных россиян, которым их пропаганда лжет, что у РФ нет потерь на фронте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы, с начала широкомасштабной войны, публикуем множество фото и видео уничтоженной российской техники. Но люди-"Zю" из России все равно утверждают, что это сожженная украинская техника.

Видео дня

Еще одно неопровержимое доказательство "русскости" уничтоженных колонн", – прокомментировали видео в штабе.

На кадрах специально показаны надписи на номерах уничтоженных боевых машин, четко указывающих, что это техника российская.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донецком направлении бойцы ВСУ отразили вражескую атаку. В результате боя было захвачено 16 БПМ и 5 БТР-82А. В настоящее время часть этой техники уже отправилась в горячие точки, другая – на ремонт.

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