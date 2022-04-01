ВСУ уничтожили еще около 50 оккупантов на восточном направлении

Защитники Украины в течение 31 марта отбили 3 вражеские атаки на восточном направлении. Российские оккупанты потеряли еще около 50 человек личного состава.

Об этом сообщило оперативно-тактическое командование "Восток" в Facebook. Отмечается, что бои в восточных регионах продолжаются. По состоянию на 20:00 армия РФ лишилась также 3 танков, 2 бронетранспортеров и единицу автомобильной техники.

"Российские оккупанты не воины, а обычные мародеры и бродяги. Воин никогда не позволит себе грабить, насиловать и убивать детей. Ибо для воина важны принципы, понятия человечности и чести. Для оккупантов эти слова ничего не стоят, они просто отсутствуют в их системе моральных координат. Потому и отношение у украинских защитников к ним соответствующее: обнаружили, уничтожили, ищем следующих", – отмечается в сводке.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты РФ потеряли в Украине уже около 17500 человек личного состава. Также наши защитники уничтожили более 600 вражеских танков и тысячи другой боевой техники.

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