ВСУ уничтожили еще одну колонну бронетехники России на Черниговщине. Фото

София Закревская
Война в Украине 2022
2 минуты
ВСУ уничтожили еще одну колонну бронетехники России на Черниговщине. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают наносить урон российским оккупантам, уничтожая их военную технику и живую силу. В этот раз наши защитники разбили в полях Черниговщины очередную колонну врага.

Бронетехника россиян превратилась в металлолом. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Силы сопротивления Северщины работают тихо и результативно", – сказано в сообщении.

Отметим, что на некоторых единицах техники был нарисован белый круг, указывающий на то, что ее перебросили в Украину из Беларуси.

Местные высматривали, что там может пригодиться в хозяйстве.
Видео дня
Техника, перекинутая из Беларуси.

Кроме того, украинские воины заблокировали передвижение вражеской техники через один из водоемов в области.

Через этот водоем россияне больше не проедут.
ВСУ разбили врага.
Россияне "прокачали" свою технику бревнами.
Все, что осталось от колонны.
Бронетехника оккупантов превратилась в металлолом.
Врага разбили в полях.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины наносят поразительные потери российской оккупационной армии. В Генштабе показали результаты боя с врагом бойцов одного из подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Обращение коллектива OBOZREVATEL.

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