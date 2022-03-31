ВСУ уничтожили еще одну колонну бронетехники России на Черниговщине. Фото

Вооруженные силы Украины продолжают наносить урон российским оккупантам, уничтожая их военную технику и живую силу. В этот раз наши защитники разбили в полях Черниговщины очередную колонну врага.

Бронетехника россиян превратилась в металлолом. Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Силы сопротивления Северщины работают тихо и результативно", – сказано в сообщении.

Отметим, что на некоторых единицах техники был нарисован белый круг, указывающий на то, что ее перебросили в Украину из Беларуси.

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Кроме того, украинские воины заблокировали передвижение вражеской техники через один из водоемов в области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины наносят поразительные потери российской оккупационной армии. В Генштабе показали результаты боя с врагом бойцов одного из подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

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