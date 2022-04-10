ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники, которая двигалась в сторону Изюма на Харьковщине

Украинские защитники продолжают успешно противостоять российским оккупантам. В Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы.

Захватчики пытались проехать в сторону Изюма. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня ночью очередные успехи получили наши военные ВСУ - уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма", - сказал он.

В то же время, в Ольховке Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Там бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами русских солдат.

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По словам Синегубова, это пример того, как эти нелюди поступают даже со "своими".

В области продолжается эвакуация из города Лозовая – оттуда уже выехало около 20 тысяч человек.

Кроме того, усиливается доставка гуманитарной помощи в территориальные общины. В Харькове продолжают работу пункты выдачи. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и прочее.

Отметим, что 8 апреля Maxar Technologies зафиксировала, как в Харьков двигалась огромная колонна российской военной техники. Отмечалось, что протяженность колонны составляет около 12 км. По данным Maxar Technologies, в колонне двигались российские бронированные машины и грузовики, буксирующие артиллерию и вспомогательное оборудование.

Напомним, путинская армия, сражаясь против Украины, потеряла по меньшей мере 19 100 военнослужащих, среди которых обычные солдаты, офицеры и генералы. Также на украинской земле сгорело 705 вражеских танков, 335 артиллерийских систем и 151 самолет.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные нанесли мощный удар армии РФ под Мариуполем. Во время боев было ликвидировано не менее 118 оккупантов, еще 650 получили ранения или пропали без вести. Известно, что защитники полностью уничтожили две батальонные тактические группы 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Симферополь) Черноморского флота.

Ранее защитники Украины ликвидировали подполковника армии РФ Георгия Петрунина. Этот топ-оккупант был военным комендантом Самары, а также воевал в Чечне и Сирии.