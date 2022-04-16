ВСУ уничтожили артиллерийскую батарею врага: эффектные кадры

Украинские защитники уничтожили целую артиллерийскую батарею вражеской российской армии. В сети показали эффектные кадры возгорания техники "второй армии мира".

Блестящую роботу провели воины 59-ой мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. Об этом сообщили на Facebook-странице бригады в пятницу, 15 апреля. Там обнародовали соответствующее видео (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Воинам удалось мощно расправиться с техникой российских оккупантов. В 59-ой бригаде подчеркнули, что украинские Вооруженные силы и дальше будут опускать путинскую "вторую армию мира" на более низкие ступеньки в рейтинге.

Видео дня

"59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка также активно минусует вражеские подразделения. На нашем счету – еще одна уничтоженная артиллерийская батарея россиян", – говорится в сообщении.

Напомним: вторгшиеся в Украину войска России за 51 день войны потеряли более 20 тысяч солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили почти 2 тыс. бронемашин, 756 танков и 144 вертолета оккупантов. В Генеральном штабе ВСУ отметили, что подсчет потерь врага усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты снизили активность в воздушном пространстве Украины. Тем не менее, в течение 15 апреля нашим зенитно-ракетным подразделениям удалось сбить 7 вражеских целей.