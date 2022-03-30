ВСУ точными ударами уничтожили 14 единиц вражеской техники. Видео

Вооруженные силы Украины в Одесской области точными ударами уничтожили 14 единиц вражеской техники. Бронемашины оккупантов взрывались и горели посреди украинского поля.

Соответствующим видео в Telegram поделился представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук. Он назвал происходящее "демилитаризацией по-украински".

Отметим, что на восточном направлении российские оккупанты снизили активность – в течение суток 29 марта враг совершил лишь одну атаку на позиции защитников Украины. В то же время "вторая армия мира" понесла очередные большие потери:

уничтожены еще 70 оккупантов;

один танк, две боевые машины пехоты, один бронетранспортер, одна боевая бронированная машина "Тигр" и один автомобиль.

Видео дня

29 марта украинские воины успешно отбили четыре атаки российско-фашистских войск. Наши защитники нанесли ущерб оккупанту. Всего за сутки военнослужащие ВСУ на Донбассе уничтожили 7 танков, 7 единиц бронированной и 2 единицы автомобильной техники, а также одно противотанковое орудие МТ-12 противника.

Украинские военные продолжают давать жесткий отпор русским солдатам. На этот раз защитники уничтожили вертолет оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ показали, как "храбрые" военные президента страны-агрессора Владимира Путина убегали от защитников нашей страны – так, что даже "потеряли" нескольких солдат. Беднякам пришлось бежать за грузовиком по заснеженной дороге.

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