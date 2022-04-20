ВСУ способны одолеть оккупантов в Херсоне: Арестович назвал ключевое условие

ВСУ способны одолеть российских оккупантов в Херсоне. Для этого украинским защитникам необходимо тяжелое вооружение от международных партнеров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с российским правозащитником Марком Фейгиным. "Все перспективы зависят от наличия тяжелого вооружения. Будет – сломаем, не будет – придется возиться дольше", – сказал он.

Общую ситуация на этом направлении Арестович оценил как "55 на 45 в нашу пользу". "Мы там немножко продвигаемся, они тоже пытаются противодействовать. Пока борьба идет за устранения правобережной выпуклости в сторону Николаева. Там российские войска прочно в обороне. Пытаются иногда двигаться, но крайнее движение в очередной раз разгромили", – рассказал он.

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Накануне Арестович сообщал, что на захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей враги уже начали проводить мобилизацию. Украинских мужчин хотят заставить воевать за российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины назвали главную цель российских оккупантов после начала второй фазы наступления – враги хотят полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области. Не менее важна для оккупантов и задача сохранить "сухопутный коридор" между Донбассом и оккупированным украинским Крымом через территории Запорожской и Херсонской областей.