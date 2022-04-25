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ВСУ сбивают "гордость" армии РФ: в Минобороны показали успехи в воздухе. Видео

Марина Погорилко
Война в Украине 2022
2 минуты
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ВСУ уничтожили вертолет-'гордость' армии России

Украинские защитники в Запорожье сбили еще одну "гордость" воздушных сил РФ – вертолет КА-52. Для его уничтожения был применен ПЗРК "Игла".

Об очередных потерях россиян в Украине сообщили в Facebook Министерства обороны Украины, опубликовав соответствующее видео. Отмечается, что всего за день рашисты потеряли три вертолета (чтобы посмотреть сюжет, доскроллльте до конца новости).

Точными ударами ВСУ уничтожают вражеские вертолеты
Видео дня

"А без поддержки вертолетов ничего у них не получилось! Колонна российской техники из 15 танков и 5-6 машин пехоты дала драпака!" – констатировали в подразделении, которое в тот день "приземлило" величайшую "гордость" армии РФ.

За день рашисты потеряли три вертолета
Рашистские вертолеты сгорели среди украинского поля
В Запорожье сбили еще одну "гордость" воздушных сил РФ

Напомним: в понедельник, 25 апреля, Вооруженные силы Украины в Харьковской области сбили российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Военные опубликовали фото с места падения вражеского самолета в районе временно оккупированной Балаклеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую технику на Донецком направлении. Украинские защитники уничтожили батарею 2С5 "Гиацинт-С" в количестве 6 самоходных артиллерийских установок, 2 установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также колонну танков.