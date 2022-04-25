ВСУ сбивают "гордость" армии РФ: в Минобороны показали успехи в воздухе. Видео

Украинские защитники в Запорожье сбили еще одну "гордость" воздушных сил РФ – вертолет КА-52. Для его уничтожения был применен ПЗРК "Игла".

Об очередных потерях россиян в Украине сообщили в Facebook Министерства обороны Украины, опубликовав соответствующее видео. Отмечается, что всего за день рашисты потеряли три вертолета (чтобы посмотреть сюжет, доскроллльте до конца новости).

Видео дня

"А без поддержки вертолетов ничего у них не получилось! Колонна российской техники из 15 танков и 5-6 машин пехоты дала драпака!" – констатировали в подразделении, которое в тот день "приземлило" величайшую "гордость" армии РФ.

Напомним: в понедельник, 25 апреля, Вооруженные силы Украины в Харьковской области сбили российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34. Военные опубликовали фото с места падения вражеского самолета в районе временно оккупированной Балаклеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины уничтожили очередную вражескую технику на Донецком направлении. Украинские защитники уничтожили батарею 2С5 "Гиацинт-С" в количестве 6 самоходных артиллерийских установок, 2 установки реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", а также колонну танков.