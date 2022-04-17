Остался только пепел: украинские защитники показали фото с места падения сбитого вертолета РФ

На Харьковщине украинские защитники из 93-й бригады Холодный Яр сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". "Птичка" оккупантов стоимостью примерно 15 млн долларов сгорела фактически полностью.

Фотографиями с места падения Ка-52 воины ВСУ поделились на Facebook-странице своей ОМБр. Офицер по имени Ярослав отметил: им было жаль тратить Stinger на вертолет, поэтому удар нанесли обычной "Иглой" – советским переносным зенитным ракетным комплексом.

Вышло, что дорогой Ка-52 противника потерпел поражение от "оружия за 100 долларов", за которое заплатили еще при СССР.

"Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный в мое подразделение, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал", – рассказал Ярослав.

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После этого самолеты РФ пытались залететь на украинские позиции и ударить ракетами, но действия противника не были успешными.

Оказалось, что вертолет упал далеко от места нахождения воинов ВСУ, ближе к врагу. Наши Герои смогли подойти туда только ночью.

"А днем ​​летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки поподробнее", – отметил офицер 93-й бригады Холодный Яр.

Ярослав уточнил, что в их районе оккупанты пытаются вести активный обстрел с помощью артиллерии и авиации, чтобы захватить важную развязку.

Как писал OBOZREVATEL, война в Украине за 52 дня "забрала" у российской армии уже сотни самолетов и вертолетов. Эти цифры больше, чем за всю вторую чеченскую и войну в Сирии.