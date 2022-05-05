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ВСУ сбили семь вражеских "Орланов" на Донбассе и отразили 11 атак

Ольга Липич
Война в Украине 2022
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ВСУ сбили семь вражеских 'Орланов' на Донбассе и отразили 11 атак

Защитники Луганщины и Донетчины в течение четверга, 5 мая, отразили 11 атак российских оккупантов. Кроме того, украинские военнослужащие нанесли путинской армии большие потери.

Об этом по итогам 71-го дня войны с Россией сообщили на Facebook-странице штаба Операции объединенных сил / Joint Forces Operation. Как отмечается, на Донбассе Вооруженные силы продолжают защищать украинскую землю от захватчиков из России.

В частности, в течение дня было уничтожено:

  • восемь танков;

  • 11 единиц боевой бронированной техники;

  • пять единиц автомобильной техники противника.

Кроме того, в небе украинского Донбасса 5 мая подразделения противовоздушной обороны сбили 7 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Видео дня
Скриншот сообщения штаба ООС в Facebook

Ранее стало известно, что на востоке Украины наши воины отразили две атаки оккупантов 5 мая и ликвидировали 32 рашиста. Также защитники восточных рубежей страны уничтожили немало вражеской техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на востоке и юге Украины. Однако попытки эти безуспешны. Защитники Украины наносят оккупантам потери по всем направлениям, сообщили в Генштабе ВСУ.