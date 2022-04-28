ВСУ сбили самолет врага, войска РФ несут потери, – Арестович

За сутки украинские воины уничтожили 8 воздушных целей противника, среди них - один вражеский самолет. Также Силы обороны Украины нанесли российским оккупантам серьезные потери в технике на Донбассе.

Потери же рашистов в живой силе ежедневно составляют не меньше роты по численности, а часто - значительно превосходят ее. Об этом на брифинге заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"За предыдущие сутки подразделениями Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено 8 воздушных целей: 1 самолет, 1 крылатая ракета, 6 БПЛА оперативно-тактического уровня, с помощью которых противник ведет разведку", - подчеркнул он.

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Российские оккупанты продолжают нести потери на всех направлениях, где сейчас идут бои.

"Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 6 атак врага, уничтожены 5 танков, одна артиллерийская система, 22 единицы бронированной техники, один автомобиль и одна зенитная установка", - перечислил советник главы ОПУ.

Он подчеркнул, что минимальные потери российских оккупантов в живой силе ежесуточно соразмерны численности роты, а зачастую – значительно превышают эту численность. Следовательно, мастерство и несокрушимость украинских воинов ломает не только моральный дух и мотивацию оккупантов, но и планы Кремля по захвату Украины.

"Замедлилось продвижение врага на Запорожском направлении. И замыслы противника по окружению наших войск в зоне ООС или продвижение на север Херсонской области в направлении Кривого Рога - срывают наши войска, нанося мощные удары по его группировкам, составам с боеприпасами, командным пунктам", - подчеркнул Арестович.

По его словам, самые большие усилия враг сосредотачивается на Изюмском направлении, на "Азовстали" и на Херсонско-Криворожском и Херсонско-Николаевском. Там россияне концентрируют больше всего войск, пытаются штурмовать украинские позиции и наносить авиационных ударов.

"Но, несмотря на непростую ситуацию с точки зрения военного искусства и с точки зрения нагрузки, которую выдерживают наши войска - а там действительно ситуация требует всего мужества и мастерства, которые имеют наши военнослужащие - наши войска продолжают проводить удачную оборонительную операцию", - констатировал Арестович.

Он предостерег граждан Украины относительно огромных усилий, прилагаемых агрессором для осуществления информационно-психологического влияния на украинцев. Для этого используются сообщения в соцсетях, в частности, и на чистом украинском языке, которые распространяются "благодаря людям, которые работают профессионально". Это сообщения о полном разгроме украинских подразделений, их уничтожении, отступлении или окружении.

Арестович призвал не обращать на такие сообщения внимания и ориентироваться на официальные сообщения Генерального штаба ВСУ и Министерства обороны, а также других официальных учреждений. И верить в украинскую армию и ее победу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ вернули контроль над Кутузовкой в Харьковской области, наступление РФ на Донбассе не имеет успеха. Об этом в вечерней оперативной сводке сообщили в Генштабе.