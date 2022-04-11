ВСУ сбили самолет России на подлете к Днепропетровщине: направлялся с Донетчины

В понедельник, 11 апреля, на подлете в Днепропетровскую область области Вооруженные силы Украины сбили очередной самолет российских оккупантов. Известно, что он направлялся на Днепропетровщину из Донецкой области.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он также рассказал, как прошел 47-й день полномасштабной войны с РФ в регионе.

"Слава нашим военным, которые хранят небо над Украиной!" – написал Лукашук.

Он отметил, что на Днепропетровщине ситуация контролируемая на всех направлениях: Донецком, Харьковском, Херсонском и Запорожском. При этом известно, что враг не оставляет попыток закрепиться на границах Херсонщины.

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А в Синельниковском районе на границе с Запорожской областью спасатели разминируют поля, которые враг заминировал кассетными минами – обезврежено уже 150 взрывоопасных предметов.

В Днепропетровскую область продолжают прибывать переселенцы из горячих точек страны. Регион уже принял более 55 тысяч внутренне перемещенных лиц.

"В целом, на Днепропетровщине сегодня был мирный день. Мы под надежной защитой наших Вооруженных сил", – резюмировал председатель облсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 апреля силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины сбили штурмовой самолет российских оккупантов. В этот раз "долетался" Су-25 захватчиков.

А в Луганской области украинские воины сбили вражеский самолет. Кроме того, накануне они уничтожили артиллерийский склад российских оккупантов – он сгорел дотла.