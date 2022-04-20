ВСУ сбили российский вертолет 'Аллигатор', который стоит $10 млн

Украинские защитники дают достойный отпор российским оккупантам. Вооруженные силы Украины сбили российский вертолет Ка-52 ("Аллигатор").

Примечательно, что стоимость одного такого вертолета составляет около 10 миллионов долларов. Об этом сообщили в пресс-службе 68 отдельной егерской бригады.

"Аллигатора" постигла судьба "Крокодилов". Расчет комплекса ПВО нашей бригады попал в новейший российский вертолет Ка-52", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с начала широкомасштабного вторжения, 24 февраля, оккупанты потеряли уже более десяти единиц вертолетов Ка-52.

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Кроме того, украинские защитники в полосе ответственности 68 ОЕБр уничтожили 6 вертолетов Ми-24, 1 вертолет Ка-52 и 2 штурмовика Су-25.

Следует отметить, что захватчики несут значительные потери в Украине. Россия потеряла 20,9 тыс. солдат. Также Силы обороны Украины уничтожили 171 самолет и 815 танков.

В то же время, по данным бывшего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, по состоянию на 18 апреля общие потери России в войне против Украины достигали 28 тысяч человек.

Напомним, российским властям все труднее скрывать правду об огромных потерях своих войск на войне против Украины. Пресссекретарь диктатора РФ Дмитрий Песков был вынужден признать этот факт публично.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый пятый ликвидированный в Украине оккупант в официальной статистике Министерства обороны России является офицером. И это при том, что власти страны-агрессора значительно занижают оценку своих потерь в нашей стране.

Также сообщалось, что Россия продолжает нести потери в Украине, в некоторых полках ликвидировано более 40% личного состава. Это приводит к тому, что солдаты оккупационной армии массово отказываются уезжать в Украину на войну.