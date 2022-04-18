ВСУ сбили российский самолет возле Балаклеи

Украинские воины нанесли российским оккупантам потери на востоке. Защитники Украины сбили российский самолет в Харьковской области.

"Птичка" упала неподалеку от Балаклеи. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вблизи Балаклеи ВСУ сбили российский самолет", - сказал он.

Подробностей глава Харьковской ОВА не сообщил.

Кроме того, по данным Оперативно-тактической группировки "Восток", в течение суток рашисты совершили 4 атаки на позиции украинских военных, применяли также артиллерию и авиацию, наносили ракетные удары. И несли потери.

За сутки на востоке государства ликвидировано по меньшей мере 20 оккупантов, 1 танк, 1 артиллерийская система и 2 БПЛА.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 24 февраля по утром 18 апреля Россия в войне против Украины потеряла 20,6 тыс. человек; уничтожено 790 танков и 147 вертолетов.