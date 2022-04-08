ВСУ сбили два вертолета и крылатую ракету в зоне ООС, уничтожено много техники врага

Защитники Украины отбили еще 7 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сказано в сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook, опубликованной вечером в пятницу, 8 апреля. ВСУ продолжают мужественно сдерживать наступление агрессора.

"Украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага", – сказано в сводке.

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Отметим, с 24 февраля защитники Украины уничтожили уже около 19 000 российских оккупантов. Также уничтожено 700 танков врага, 150 самолетов, 135 вертолетов, 7 кораблей и катеров, а также тысячи единиц другой техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне спикер диктатора РФ признал значительные потери российской армии на войне против Украины. Его заявление разозлило россиян, поэтому вскоре ему пришлось оправдываться за эти слова. Также Песков внезапно заговорил о завершении войны в "обозримом будущем".