ВСУ сбили два российских самолета, которые атаковали Харьковщину

В среду, 13 апреля мобильные подразделения Вооруженных Сил Украины сбили два самолета российских оккупантов. Сбитые судна атаковали населенные пункты в Харьковской области.

Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "Верим в наши Вооруженные Силы Украины, круглосуточно защищающие Харьковскую область", – написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава ОВА сообщил, что за минувшие сутки враг нанес около 53 ударов из артиллерии и ракетных систем залпового огня по территории Харьковщины. Вследствие преступлений оккупантов РФ пострадали 22 мирных жителя, из них – трое детей. Жертвами обстрелов стали семь человек.

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При этом оснований для эвакуации на данный момент нет, считает Олег Синегубов. Защитники Украины успешно держат оборону города.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее силы противовоздушной обороны Украины сбили вражеский самолет Су-35С – самый дорогой и новейший истребитель в РФ. Он стоимость составляет около 100 миллионов долларов.