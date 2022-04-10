ВСУ с помощью британского Starstreak уничтожили вражеский БПЛА 'Орлан'. Видео

Противовоздушная оборона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ уничтожила беспилотный летательный аппарат российских оккупантов "Орлан". При этом украинские защитники использовали переносной зенитный ракетный комплекс Starstreak производства Великобритании.

Примечательно, что в данном случае боевое применение ПЗРК Starstreak стало одним из первых в украинско-российской войне. Об этом в Facebook сообщил Юрий Кочевенко (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что ранее российские оккупанты называли БПЛА "Орлан" якобы недостижимой целью для Вооруженных сил Украины. Однако бойцы доказали врагу обратное. Также защитники Украины поблагодарили британских партнеров за предоставленную военную помощь.

Видео дня

"ПВО 95ОДШБр уничтожили российский БПЛА Орлан, который рашисты называли недостижимым для наших ПЗРК. Считайте это приветом от украинских десантников Борису Джонсону. Спасибо Великобритании. Поддержку союзников используем эффективно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные успешно применили британский переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. С его помощью был сбит российский вертолет Ми-28 в Луганской области.