ВСУ разбили врага на Луганском направлении. Фото ОК 'Юг'

В ночь с 29 на 30 апреля военные Вооруженных сил Украины на Луганском направлении уничтожили технику и живую силу российской армии. Число ликвидированных солдат Кремля в этом регионе увеличилось.

Об этом сообщили на официальной странице Оперативного командования "Юг" в Facebook. Известно, что врага разбили бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца.

Напомним, что в Минобороны 30 апреля рассказали о планах РФ по интенсификации наступательных операций на востоке Украины. Враг пытается оцепить ВСУ в этом регионе и дойти до границ Донецкой и Луганской областей. Ради этого Кремль проводит подготовительные действия в своих госпиталях, где обеспечивает дополнительные койки для раненых и морозильные установки для погибших.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в медиацентре "Украина" прошел брифинг, на котором спикер Министерства обороны Александр Мотузяник объяснил ситуацию в Донецкой области и назвал "горячие" точки.