ВСУ проводят успешные контратаки на Запорожском направлении, враг несет потери

Украинские воины проводят в Запорожском направлении контрнаступательные действия. Они наносят российским оккупантам значительные потери.

В Запорожской областной военно-гражданской администрации рассказали о ситуации на фронтах в регионе. Там также сообщили о количестве задержанных нарушителей комендантского часа.

"На Запорожском направлении противник активных боевых действий не проводил. Наши военнослужащие достойно держат удар, совершая успешные контрнаступательные действия, о чем свидетельствуют статистические данные по потерям российской армии в Запорожской области", – отметили в Запорожской ОВА.

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Также там сообщили, что в течение минувшей ночи за нарушение требований комендантского часа в полицейские участки доставили 29 мужчин и двух женщин.

Напомним, что в области вводят затяжной комендантский час, в течение действия которого выйти можно только в укрытие.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Запорожской области задержан водитель, автомобиль у него изъяли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Запорожье теробороновцы отразили наступление оккупантов.

А стражи порядка обнаружили и задержали российского летчика, который мог шпионить за ВСУ.