ВСУ проводят тактическое наступление на Херсонском и Харьковском направлениях, – Арестович

Вооруженные силы Украины пошли в наступление на Херсонском и Харьковском направлениях. Это тактические действия наших военных.

У этого наступления пока нет оперативного размаха. Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире программы "ФЕЙГИН LIVE" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Оккупанты в это же время пытаются продвинуться в сторону Авдеевки Донецкой области, а также проводят наступление в районе Гуляйполя.

По словам Арестовича, россияне, как и украинские подразделения, осуществляют движение на тактическом уровне. Это объяснимо тем, что у армии РФ традиционно слабая разведка.

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"Они ротными тактическими группами посылают по всем тропинкам от дивизии, условно говоря. И где наткнулись на противника, выгребли – они отступают. А где нашли брешь – туда начинает молотить вся артиллерия, авиация, туда они пытаются продвинуться. Это хороший способ, только он приводит к очень большим потерям", – объяснил Арестович.

Он добавил, что ВСУ готовы к активным действиям захватчиков на востоке нашей страны, там находится наиболее боеспособная группировка украинских защитников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия перебросила дополнительные силы на восток и юг Украины. С конца минувшей недели оккупанты подтянули еще 11 батальонных тактических групп, теперь их общее количество достигло 76 БТГ.