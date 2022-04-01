ВСУ провели успешные контратаки под Киевом и отбили у оккупантов села на Черниговщине – разведка Британии

На начало 37-х суток войны против РФ, бойцы Вооруженных сил Украины провели успешные контратаки возле Киева. Также защитники освободили от оккупантов несколько сел в Черниговской области.

Об этом говорится в сводке британской военной разведки о ситуации в Украине по состоянию на 1 апреля. Ее опубликовали в Twitter Минобороны Британии.

Отмечается, что украинские Силы обороны отбили села Слобода и Лукашевка к югу от Чернигова. Они расположены вдоль одного из основных путей снабжения между блокированным захватчиками облцентом и Киевом.

Также ВСУ продолжают проводить успешные, хоть и ограниченные, контратаки к востоку и северо-востоку от украинской столицы.

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Вместе с тем, констатируют британские разведчики, Чернигов и Киев продолжают подвергаться воздушным и ракетным ударам ВС РФ, несмотря на заявления Кремля о "снижении российской военной активности в этих районах".

По данным Генерального штаба ВСУ, также украинские воины отразили семь вражеских атак на Донецком и Луганском направлениях. Отмечается, что российские войска продолжают частичный отвод сил из Киевщины. Примечательно, что вместе со своей подбитой техникой они вывозят награбленное у украинцев имущество.

Параллельно РФ направляет ракетные комплексы в белорусский Гомель. Вероятно, оккупанты продолжат наносить удары по населенным пунктам Украины для шантажа и запугивания.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Юрий Бутусов заявил, что ВСУ одержали историческую победу над врагом в битве за Киев. По его словам, наступил переломный момент войны, но предстоит еще жестокая и длительная борьба.

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