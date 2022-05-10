ВСУ прогнали оккупантов из четырех сел на Харьковщине, враг несет потери – Генштаб

Украинские воины освободили от российской оккупации 4 села в Харьковской области. Под контролем ВСУ отныне – Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак.

Враг продолжает нести потери. Об этом в вечерней оперативной сводке рассказали в Генеральном Штабе Вооруженных Сил Украины.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины на Харьковщине освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак ", - отметили в Генштабе.

Военные констатировали, что рашисты наращивают темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне. Оккупанты ведут обстрелы вдоль линии столкновения и вглубь украинских позиций. Горячее всего сейчас - на Слобожанском и Донецком направлениях.

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Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Там на белорусской территории продолжается перемещение военной техники вооруженных сил Республики Беларусь в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану украино-российской границы в Брянской и Курской областях. Рашисты производили обстрелы из минометов в приграничных районах вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении российские оккупанты активных наступательных действий на протяжении последних суток не проводили, сконцентрировались вместо этого на перегруппировке имеющихся подразделений, инженерно-фортификационном оборудовании передовых позиций, усилении системы противовоздушной обороны и наращивании системы медицинского обеспечения.

"С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск враг дополнительно переместил на территорию нашего государства около пятисот мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - говорят в Генштабе.

На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку.

На Северодонецком направлении рашисты пытаются установить контроль над Рубежным, однако сделать это им не позволяют украинские воины. Также враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты предпринимали попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области. Успеха не имели.

В городе Мариуполь оккупанты и дальше блокируют и пытаются уничтожить украинских воинов на заводе "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков рашисты штурмуют территорию предприятия.

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

На территории Приднестровского региона Молдовы продолжается усиленный уровень террористической угрозы. Мобилизационные мероприятия на местности региона не проводятся, местные вооруженные формирования и оперативная группа российских войск продолжают находиться в повышенной боевой готовности.

При этом рашисты несут в Украине значительные потери.

"Подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгород Российской Федерации. Значительная часть оставшегося личного состава военной службы по контракту написала рапорты на увольнение", - сообщили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что защитники Украины 9 мая ликвидировали 350 оккупантов и уничтожили 25 танков. По данным Генштаба, общие потери рашистов достигли уже 26 тысяч человек.