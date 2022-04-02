ВСУ продвинулись на Киевщине и взяли под контроль ключевой маршрут в Харькове – разведка Британии
Вооруженные силы Украины от Ирпеня в сторону Бучи и Гостомеля Киевской области. Также на восток от Харькова они взяли под контроль ключевой маршрут.
Об этом сообщает военная разведка Великобритании. В ведомстве подчеркнули, что защитники Украины вели тяжелые бои.
"Российские войска выведены из аэропорта Гостомель, где с первого дня конфликта ведутся бои. Вдоль восточной оси Украина отвоевала несколько сел", – сказано в сообщении.
Также на востоке украинские воины после ожесточенных боев захватили ключевой маршрут на востоке Харькова.
"Это последовало за освобождением Тростянца в окрестностях Сум в начале этой недели", – отметили в разведке.
Напомним, что ВСУ полностью освободили от российских оккупантов трассу от Харькова до Чугуева.
Как сообщал OBOZREVATEL, также украинские воины взяли под контроль Бучу в Киевской области.
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