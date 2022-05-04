ВСУ превратили в металлолом российскую радиолокационную станцию 'Бук-М2'. Фото

Во вторник, 3 мая, украинские военные на Харьковщине уничтожили российскую радиолокационную станцию "Бук-М2". Вражеская машина превратилась в металлолом.

Об этом рассказал военный волонтер Роман Доник. В Facebook он выложил фото из базирования техники оккупантов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вчера не было стопроцентной уверенности, поэтому ничего не писал. Но уже есть подтверждение, потому с утра немного приятного", – отметил он.

Волонтер уточнил, что радиолокационную станцию (РЛС 9С36) подсвечивания целей и наведения ракет зенитно-ракетного комплекса 9К317 "Бук-М2" ликвидировали украинские артиллеристы в полосе ОУВ "Слобода".

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Кроме этого, в Харьковской области оккупанты потеряли два танка, шесть боевых машин пехоты (БМП), один бронетранспортер (БТР), 30 единиц автомобильной техники, а главное – 42 изверга, то есть живой силы.

В то же время Доник подчеркнул, что надо понимать, какими усилиями дается такая работа по уничтожению врага украинским военным.

"По нашим защитникам совершили два авиационных удара, один ракетный, 38 артиллерийских обстрелов. Попытки атаковать и контратаковать там, где оккупантов потеснили. Враг успеха не имел. Россиян понемногу, но хорошо давят на Харьковщине. Доброе утро, несокрушимые", – подытожил свой пост волонтер.

Ранее Доник заявил, что украинские воины атаковали колонну поставок российских войск вместе с большим количеством боеприпасов в селе Веселое под Изюмом на Харьковщине. Уничтожение очередной партии вражеской техники показали на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ВСУ ликвидировали около 300 оккупантов, а всего с начала войны в Украине умерли уже более 24,5 тыс. военных путинской армии. Значительные потери враг понес и в технике.