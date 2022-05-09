ВСУ пошли в контрнаступление на Запорожском направлении – ОВА

В Запорожские области военнослужащие Вооруженных сил Украины достойно держат удар и дают отпор врагу. Кроме того, наши защитники совершают успешные контрнаступательные действия.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация. При этом российские оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты, создавая угрозу для мирных жителей.

В частности, вечером 7 мая российские войска нанесли удары по больнице и двум общежитиям города Орехов. При обстреле враг использовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня.

"Благодаря соблюдению правил безопасности гражданским удалось обезопаситься", – сказано в сообщении.

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Захватчики ведут огонь по позициям ВСУ из минометам, ствольной артиллерии и РСЗО. Также войска РФ используют армейскую авиацию.

Кроме того, россияне в последнее время активизировали ведение воздушной разведки в районах населенных пунктов Орехов, Гуляйполе, Камышеваха и Ясная Поляна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Запорожье в районе города Пологи бойцы территориальной обороны отразили наступление российских оккупантов. Они уничтожили часть вооружения и военной техники противников.