ВСУ помогли российским оккупантам 'найти счастье' в Украине: фото до и после

Украинские защитники показали, как помогают оккупантам "находить счастье" на нашей земле, которую они пришли "освобождать" неизвестно от кого. Воины уничтожили российский танк с наглой надписью, которой хвастался враг.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко. В Telegram-канале он опубликовал фото (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На снимке показан танк путинской армии, который оккупанты разрисовали характерной символикой – буквами "Z". А между ними написали "счастье не Zа горами".

Однако разъезжать по украинским населенным пунктам на этой технике и стрелять из нее в мирных украинцев захватчикам пришлось не долго.

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Наши воины Вооруженных сил уничтожили вражеский танк и сфотографировались возле него, демонстрируя, как помогают российским военным "находить счастье" в Украине.

"Любимая рубрика "было – стало". Танк орков до и после судьбоносной встречи с нашими Героями. Красивое… ВСУ помогли оркам "найти счастье" в Украине", – прокомментировал Геращенко.

Ранее точный удар по российскому танку вместе с оккупантами продемонстрировали воины 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины. Момент уничтожения вражеской техники попал на видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ нанесли потери российским войскам на Донбассе. Благодаря работе защитников до границ Донецкой области не дошло немало захватчиков.