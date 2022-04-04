ВСУ полностью выбили российских оккупантов из Житомира: глава ОВА рассказал детали

Житомирская область полностью очищена от русских оккупационных войск. Украинские воины шаг за шагом выбивали врага с территории области, последними вышли оккупанты, окопавшиеся на земле Народицкой территориальной общины.

Россияне выходили, бросая технику и оружие и минируя территорию и частные дома. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Сегодня, 4 апреля, я могу сказать, что Житомирская область освобождена от российских оккупационных войск. Они ушли, частично оставив свою технику, частично оставив боеприпасы. Но также ушли, заминировав частные дома, заминировав леса - фактически, оставив после себя следы войны", – сказал Бунечко.

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Он подчеркнул, что для Житомирщины это праздничный день. Однако не стоит обманываться, предполагая, что это уже конец войны. Враг коварен и силен – и еще успеет причинить украинцам немало боли.

"Я хочу поблагодарить всех, кто верил. И хочу напомнить, что война не закончилась. Российские оккупационные войска просто передислоцируют свои силы и средства. Они продолжают лупить на востоке, на юге. Они дальше продолжают обстреливать из ракет мирные города и села. Но я уверен, мы победим. Все будет Украина!" – отметил Бунечко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Житомирской области оккупанты полностью разрушили село, расстреляв из воздуха.

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