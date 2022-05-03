ВСУ показали новый удар по позициям врага на Змеином

Украинские защитники в очередной раз ударили по враждебным позициям на острове Змеиный. Точными выстрелами наши бойцы уничтожили ракеты оккупантов.

Оперативное командование "Юг" опубликовало видео, как ВСУ наносят удар "Байрактарами" по Змеиному. На кадрах видно, что сначала украинские военные наводят цель на антенны ПВО, а позже – на вражеский арсенал.

"Еще одна Чернобаевка. По антеннам отработали - две уничтожили, две порубило", – слышен голос за кадром.

А через несколько секунд, прицелившись, украинские защитники ударили по составу с ракетами. Видео зафиксировало, как начинают взрываться боеприпасы.

Видео дня

"Есть!Есть! Ура!, – радостно восклицают наши военные.

ВСУ снова ударили по Змеиному, уничтожив ракеты кафиров

"Очередное "посещение" вражеских позиций на Змеином. БАНДЕРоле от Байрактаров: адресная доставка на склад БК и в КП", - написали военные.

Благодаря искусным действиям ВСУ на Змеином уничтожены все российские оккупанты, находившиеся на острове.

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