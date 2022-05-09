ВСУ показали новые кадры разгрома техники оккупантов

30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского одним залпом накрыла два бронетранспортера российских оккупантов. Живой силе врага тоже досталось.

Видео было выложено на страницах бригады в интернете. На нем видно, как снаряд попадает рядом с двумя российскими БТР-ами и во все стороны разбегаются уцелевшие российские солдаты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Так, как враг в Украине на учениях, мы проверили его физическую подготовку. Тема занятия для "второй армии мира": базовое физическое упражнение "челночный бег с полными штанишками". Оккупанты, готовьтесь: мы прописали курс на второй семестр – тренируйтесь вжиматься в землю, в которой вы и останетесь", – говорится в подписи к видео.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как украинские десантники уничтожили два танка и БМП российских оккупантов. Экипажам российских боевых машин тоже не удалось спастись.

Несколько ранее артиллеристы 81-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск уничтожили российский бронетранспортер. Экипаж вражеской техники также был ликвидирован.

Кроме того, украинские десантники ликвидировали 8 единиц российской бронетехники. Были уничтожены также экипажи, находившиеся в сожженной технике.

Также OBOZREVATEL со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сообщал, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.