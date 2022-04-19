ВСУ показали, как 'выкуривают' российских оккупантов: видео разгрома

Украинские воины разгромили российских оккупантов в Донецкой области, когда те пошли в атаку на позиции ВСУ. Слаженная работа защитников Украины заставила врагов искать спасения в лесополосе, где практически все они и остались.

Украинские воины взяли пленника и немало трофейного оружия. Видео работы К2 54 ОМБр опубликовали волонтеры Фонда "Вернись живым".

"Украинские воины на Донетчине не только отразили вражескую атаку на собственные позиции, но и заставили оккупантов спасаться бегством в лесополосу в надежде переждать обстрел. Но случилось не так, как врагам думалось — большинство из них среди деревьев и остались, а одного раненого рашиста наши защитники взяли в плен и захватили немало трофейного оружия", - отметили волонтеры.

Видео дня

На видео защитники Украины показывают захваченные после атаки рашистов на украинские позиции в селе Донецкой области трофеи. Они также рассказывают о бое. Получив по зубам от украинцев, оккупанты попытались спрятаться сначала в зданиях в деревне, а затем – в лесополосе.

Практически вся группа захватчиков - их было около 30 человек - уничтожена. Ликвидирован также командир группы – рашист с позывным "Кабан".

Одного раненого оккупанта взяли в плен.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 24 февраля по 19 апреля украинскими защитниками ликвидированы уже 20,8 тыс. оккупантов.

Также сообщалось, что 18 апреля оккупанты начали вторую фазу наступления на Донбасс.