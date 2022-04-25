ВСУ показали фото ликвидированных под Попасной 'вагнеровцев'

18 апреля в Попасной украинские воины ликвидировали группу из 10 наемников частной военной компании – так называемой "группы Вагнера". А неделю назад в окрестностях той же Попасной, которую кафиры пытаются безрезультатно захватить уже более 50 дней, в стрелковом бою наши защитники уничтожили группу из 20 "вагнеровцев".

И в одном, и в другом случае положила путинских наемников в украинскую землю 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила. Об этом говорится в сообщении пресс-службы 24 ОМБр, которая обнародовала фото ликвидированных врагов (чтобы посмотреть фото, докройте до конца страницы).

"Вооруженные до зубов наемники, в самой современной экипировке, за спинами которых операции в Сирии и других горячих точках нашли свою бесславную смерть на украинской земле. Вас никто сюда не звал, но "теплый прием" мы Вам обещаем", – предупредили оккупантов украинские воины.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, под городом Попасная украинские воины разгромили наемников частной военной компании – так называемой "группы Вагнера". Ликвидировано 10 оккупантов. Все они оказались выходцами из Ливии.