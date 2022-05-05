ВСУ перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях, –  Залужный

Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях. Также идут ожесточенные бои в районе Попасной, Кременной и Торского в зоне ООС.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ, генерал-лейтенант Валерий Залужный в Telegram 5 мая. Он рассказал об оперативной обстановке на фронте главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли.

"Акцентировал на возобновлении применения российским агрессором крылатых ракет. Главной целью этих действий является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине", – отметил Залужный.

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По его словам, только 3 мая оккупанты применили 14 крылатых ракет, которые были выпущены из стратегических бомбардировщиков ТУ-160 из Каспийского моря. К вечеру минувших суток россияне запустили еще 8 ракет. "Поэтому вопрос предоставления Украине ракетных систем залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – подчеркнул генерал-лейтенант.

Залужный поблагодарил партнеров за предоставленную Украине помощь. Он добавил, что украинские военнослужащие успешно овладевают новыми видами вооружения и техники благодаря сотрудничеству и поддержке на всех уровнях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Зеленского, победа Украины в войне против России наступит тогда, когда наша страна вернет свои территории и украинцы смогут вернуться домой, воссоединиться со своими семьями. Ничего лишнего и ничего чужого Украине не нужно.