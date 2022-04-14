ВСУ отразили атаки и разбили технику оккупантов: успехами поделились в штабе ООС и ОТУ 'Восток'

В среду, 13 апреля, на Донецком и Луганском направлениях Вооруженные силы Украины отразили восемь атак российских оккупантов. Захватчики понесли очередные потери.

В частности, наши воины уничтожили танк, артиллерийскую систему, четыре единицы бронированной техники и шесть автомобилей противника. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – говорится в сообщении.

В то же время Оперативно-тактическая группировка "Восток" отчиталась об одной отраженной атаке врага, которую оккупанты совершили за минувшие сутки. Кроме того, российские войска продолжили наносить ракетные и авиационные удары, не прекращаются и обстрелы из тяжелой артиллерии.

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Украинским военным в этой зоне ответственности за день удалось ликвидировать 10 захватчиков. Также ВСУ была уничтожена тяжелая техника агрессора: БМП, бронетранспортер МТ-ЛБ и зенитная установка ЗУ-23-2.

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Генштабе сообщили, что российские оккупанты находятся в готовности к наступательным действиям на Донецком и Таврическом направлениях. Основные усилия противник сосредоточил на захвате отдельных кварталов Мариуполя, кроме того, захватчики не перестают наносить авиаудары.