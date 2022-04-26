ВСУ отразили 9 атак российских оккупантов в зоне ООС: уничтожено десятки единиц боевой техники

Украинские защитники отразили 9 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты вновь понесли большие потери.

Как сказано в сводке ООС в Facebook, бойцам ВСУ удалось уничтожить еще 16 единиц автомобильной техники, 14 единиц бронированной техники, 11 артиллерийских систем, 9 танков, 4 единицы специальной техники, 4 топливозаправщика, 3 боевые бронированные машины, 3 единицы специальной инженерной техники и 1 зенитная установка.

В свою очередь нашей противовоздушной обороне удалось сбить в небе над Донбассом еще 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!" – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, за два месяца полномасштабной войны против Украины армия оккупантов потеряла более 22 тысяч солдат. При этом около 200 россиян было уничтожено за последние сутки.