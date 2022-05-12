ВСУ отразили 18 атак и сбили вертолет врага на Донбассе

Украинские защитники в течение 12 мая отразили 18 вражеских атак в Донецкой и Луганской областях. Ситуация на Донбассе остается сложной, но контролированной.

Об этом сказано в сводке группировки Объединенных сил в Facebook. Вдоль всей линии обороны оккупанты задействуют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и другое вооружение.

Также россияне наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам, больницам, школам и детским садикам.

Бойцам ВСУ удалось в течение суток уничтожить 13 российских танков, 8 артиллерийских систем, 27 единиц боевой бронированной техники, 2 единицы специальной инженерной техники и 5 автомобилей.

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В свою очередь подразделения ПВО сбили один вражеский вертолет Ка-52 и четыре беспилотника типа "Орлан-10".

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение минувших суток, 11 мая, украинские воины уничтожили около 300 российских оккупантов. Общие боевые потери России в Украине в живой силе с начала вторжения уже превысили 26 600 человек.