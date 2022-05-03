ВСУ отразили 12 атак оккупантов на Донбассе: уничтожено много техники

Во вторник, 3 мая, российские оккупанты 12 раз атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Луганской и Донецкой областях. Все эти атаки были успешно отражены нашими защитниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. Украинские воины нанесли значительные потери захватчикам.

В течение суток воины ВСУ на Донбассе уничтожили шесть вражеских танков, пять артиллерийских систем противника, из которых три – это реактивные системы залпового огня.

Также в металлолом были превращены 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей оккупантов.

Кроме того, войска РФ потеряли сегодня еще три своих беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". Их наши военные сбили в небе над украинским Донбассом. Также была уничтожена одна крылатая ракета россиян.

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники востока Украины в течение суток, 3 мая, успешно отразили атаки российских захватчиков. Украинские защитники ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику.