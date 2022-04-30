ВСУ отправили гаубицы врага 'в ад': появились фото

Украинские разведчики обнаружили расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б", которые обстреливали позиции защитников Украины. А артиллеристы нанесли по ним точный и сокрушительный удар.

Уничтожены по меньшей мере две гаубицы, один грузовик и много российских оккупантов. Фото результатов отличной работы по отправке рашистов в ад показали в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако, наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", - отметили украинские воины.

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Они подчеркнули, что уничтожен также личный состав противника. Украинские воины продолжат очищать родную землю от захватчиков.

"Вторая "сильнейшая" армия мира безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые российской пропагандой, они гибнут без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор… Победа будет за нами!" – заверили защитники Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 24 февраля по 30 апреля Украине погибли уже 23,2 тысячи солдат Путина. За последние сутки количество ликвидированных рашистов возросло на 200 захватчиков.