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ВСУ отправили гаубицы врага "в ад": появились фото

Лилия Рагуцкая
Война в Украине 2022
2 минуты
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ВСУ отправили гаубицы врага 'в ад': появились фото

Украинские разведчики обнаружили расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б", которые обстреливали позиции защитников Украины. А артиллеристы нанесли по ним точный и сокрушительный удар.

Уничтожены по меньшей мере две гаубицы, один грузовик и много российских оккупантов. Фото результатов отличной работы по отправке рашистов в ад показали в Оперативно-тактической группировке "Восток".

"Расчеты рашистских гаубиц "Мста-Б" думали, что безнаказанно могут обстреливать позиции украинских воинов. Однако, наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки "камни" с неба попали, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал", - отметили украинские воины.

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Они подчеркнули, что уничтожен также личный состав противника. Украинские воины продолжат очищать родную землю от захватчиков.

"Вторая "сильнейшая" армия мира безуспешно продолжает направлять в ад своих безымянных солдат. Обманутые российской пропагандой, они гибнут без чести и идут на верную смерть. Что ж, это их выбор… Победа будет за нами!" – заверили защитники Украины.

ВСУ показали уничтожение гаубиц российских оккупантов
Их обнаружила наша разведка
По расчетам врага был нанесен удар
Украинская артиллерия сработала на отлично
Детонация боекомплекта завершила дело
Уничтожены по меньшей мере две гаубицы "Мста-Б"
Также ликвидирован грузовик
Сколько было уничтожено оккупантов, украинцы не считали

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что с 24 февраля по 30 апреля Украине погибли уже 23,2 тысячи солдат Путина. За последние сутки количество ликвидированных рашистов возросло на 200 захватчиков.