ВСУ отодвинули оккупантов от Харькова, артобстрелы уже невозможны, – Арестович

Украинские защитники отодвинули от Харькова российскую артиллерию. Она непосредственно обстреливала город.

Об этом в интервью российскому адвокату и политику рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что с "новой" дистанции вражеская "арта" уже не достает до Харькова.

Напомним: в апреле российские оккупанты обстреляли парк культуры и отдыха им. Горького в Харькове. Разрушениям подверглись многие аттракционы, аллеи и детские площадки. Чудом не пострадали люди.

Арестович также отметил, что российские фашисты продолжают создавать напряжение на фронте, не гнушаясь ничем. Украинские защитники героически сдерживают напор врага, несмотря на то, что он изо всех сил давит перед 9 мая.

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По его словам, оккупанты и дальше пытаются прорваться на трех направлениях: Изюмском, Запорожском и Херсонском. Однако даже несмотря на преимущество в средствах, они не продвигаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области, где часть территории остается под временной оккупацией российских фашистов и продолжаются бои, разрушены или уничтожены более 800 км дорог государственного значения. Поэтому, прежде всего, в регионе нужно обеспечить беспрепятственное движение авто и доставку гуманитарных грузов.