ВСУ 'отодвинули' линию столкновений от Днепропетровщины: Вилкул рассказал о ситуации в региона

ВСУ вернули под контроль Украины более 15 населённых пунктов Днепропетровской области. Военные отодвинули линию столкновения от региона.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По его словам, ВСУ откинули оккупационные войска и теперь боевые действия проходят на территории Херсонской области.

По словам чиновника, в освобожденных населенных пунктах начали восстанавливать инфраструктуру. Прежде всего, речь идет о линиях электропередач.

Многие временно оккупированные села и города Украины российские военные оставляют без света, газа и отопления. Это создает дополнительные проблемы для гражданского населения, которое остается без условий для существования. Однако в освобожденных населенных пунктах власти пытаются как можно скорее восстановить инфраструктуру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за неделю работники ДТЭК возобновили электроснабжение в 49 селах и городах Киевщины.