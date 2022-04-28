ВСУ отбили попытку оккупантов штурмовать границу с Днепропетровщиной

В четверг, 28 апреля, украинские защитники в течение дня успешно отражали попытки штурма русских фашистов позиций ВСУ на границе Херсонской и Днепропетровской области. Бои шли в районе населённого пункта Заградовка.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram. Он отметил, что по состоянию на 22 часа оккупантов в области нет.

"В течение дня ВСУ успешно отбили попытку штурмовых действий оккупационных войск в районе населенного пункта Заградовка на границе Херсонщины и Днепропетровщины. Наши защитники – лучшие. Говорил это раньше и буду говорить всегда", – написал Лукашук.

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Также глава ДОР сообщил, что оккупанты к вечеру обстреляли Великую Костромку, которая принадлежит Зеленодольской городской территориальной общине и находится в 53 км от Кривого Рога. В результате обстрелов погиб 71-летний мужчина.

"К сожалению, один гражданский человек погиб. Сейчас выясняем масштабы разрушений жилого сектора и хозяйственных построек", – отметил Лукашук.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты уже неоднократно обстреливали Зеленодольскую общину. Сегодня, 28 апреля, враг обстрелял село Большая Костромка из "Градов"

Ночью 27 апреля оккупанты обстреляли Зеленодольск. Враг попал в Криворожскую ТЭС, где вспыхнул сильный пожар. Из-за атаки оккупантов ранения получил один из работников предприятия. Его доставили в больницу.

Неделей ранее ночью 21 апреля враг обстрелял Зеленодольск из реактивных систем залпового огня "Ураган".